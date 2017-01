Duas chapas se inscreveram para concorrer a presidência da UPB Escrito por Redator A eleição está marcada para o próximo dia 25 Duas chapas se inscreveram para concorrer a eleição dos órgãos de Execução Superior e Conselho Fiscal da UPB, para o biênio 2017/2018, a ser realizado no dia 25 de janeiro. A eleição vai acontecer no auditório Lomanto Júnior, na sede da UPB, na Avenida Luís Viana Filho, 320, Terceira Avenida do Centro Administrativo da Bahia. Eures Ribeiro, prefeito de Bom Jesus da Lapa, e Luciano Pinheiro, de Euclides da Cunha, são os candidatos inscritos para concorrer a presidência da UPB. As eleições serão presididas por uma comissão eleitoral composta por prefeitos indicados na assembleia geral. A Comissão Eleitoral é composta por prefeitos dos seguintes municípios associados: Railton de Oliveira Ramos, de Itagi; Wilson Paes Cardoso, de Andaraí; e Lenildo Alves Santana, de Ibicaraí. A votação terá início às 09h e será encerrado às 17h. A chapa encabeçada por Eures, intitulada “Juntos somos mais fortes”, terá como candidato a primeiro vice-presidente da instituição Giuliano de Andrade Martinelli, prefeito de Jaguaquara; Antônio Carvalho da Silva Neto, prefeito de Araci (vice-presidente administrativo); Rogério dos Santos Costa, prefeito de Santo Estevão (1º secretário); Marcus Paulo Alcântara Bonfim, prefeito de Juazeiro (2º secretário); Marcos Aurélio dos Santos Cardoso, prefeito de Santana (1º tesoureiro); e José Henrique Silva Tigre, prefeito de Belo Campo (2º tesoureiro).



O prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, tem em sua chapa intitulada “Por um municipalismo democrático e forte” composta pelos gestores: Zito Barbosa, prefeito de Barreiras (vice-presidente institucional); Leandro Luiz Ramos Santos, prefeito de Igrapiúna (vice-presidente administrativo); Edval Luz Silva, prefeito de Abaíra (1º secretário); Adriano Silva Lima, prefeito de Serrinha (2º secretário); Hipólito Rodrigues Silva Gomes, prefeito de São Gabriel (1º tesoureiro); e João Hebert Araújo da Silva, prefeito de Várzea Nova (2º tesoureiro). As duas chapas inscritas contam, ainda, com o Conselho Fiscal, sendo cinco titulares e cinco suplentes. Todos os documentos inscritos nesta terça-feira (10) serão analisados e validados pela Comissão Eleitoral.





Carla Fonseca Assessoria de imprensa da UPB



