22 casos de 'doença misteriosa' são notificados pela SESAB; 14 pacientes consumiram peixe

Por Lúcio Andrade/ O Sollo

























Bahia- A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) notificou 22 pacientes com sintomas similares ao da Mialgia Aguda. De acordo com a secretaria, os pacientes apresentaram forte dor muscular principalmente na região do pescoço, ombros, costas, coxas e panturrilhas. Segundo a SESAB, todos os pacientes moram em Salvador e 14 relataram o consumo de peixe, enquanto oito não se recordam ou não consumiram. A informação foi divulgada por meio da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa). A SESAB alerta a população para procurar imediatamente uma unidade de saúde caso apresente os sintomas citados. Todas as unidades de urgência e emergência estão orientadas a notificar imediatamente os casos suspeitos de Mialgia Aguda, o que possibilita acelerar o processo de investigação.









