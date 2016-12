Secretaria Municipal de Saúde confirma mais dois casos da 'doença misteriosa' Por Lúcio Andrade/ O Sollo























Salvador- A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador confirmou, nesta quarta-feira (21), mais dois casos suspeitos de Mialgia Aguda. De acordo com o órgão, agora são 24 pacientes com a chamada 'doença misteriosa' no estado. Ainda segundo a pasta, os casos foram notificados pelo Centro de Informações Estratégicas Vigilância em Saúde (CIEVS/SSA). A SMS informou ainda que estão sendo realizadas investigações para descobrir os locais onde os pacientes foram atendidos bem como se os mesmos comeram carne de peixe. Uma vez que o consumo de determinados pescados vem sendo suspeito de provocar a doença. De acordo com a Coordenadora de Vigilância da Saúde do Município, Drª. Isabel Guimarães, dos 24 casos suspeitos, amostras de 11 pacientes já foram coletadas e estão sendo investigadas. Os resultados, no entanto, ainda são inconclusivos. "Estamos aguardando os resultados. Uma das suspeitas é vírus, porém, não há nada confirmado ainda", disse Isabel.







