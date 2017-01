Abertura da UPA 24H é prioridade no governo Robério Oliveira

























Cumprindo o compromisso de melhorar a saúde pública municipal, já na primeira semana, após visitar o Hospital Regional, o prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira, acompanhado da secretária de Saúde Stela Souza, visitou na tarde desta sexta-feira, 06/01, a Unidade de Pronto Atendimento 24H, a UPA do Rosa Neto. Afirmando ser uma de suas prioridades, Robério planeja abrir a UPA o quanto antes para ampliar e melhorar o acesso do eunapolitano aos serviços públicos de saúde, já que a UPA funciona 24 horas por dia, sete dias da semana, com estrutura que dispõe de equipamentos de raio-X, eletrocardiografia, laboratório de exames, leitos de observação, entre outros. “Com a nossa experiência, minha e de Stela, não temos dúvidas da importância da UPA para o melhor funcionamento da saúde pública de Eunápolis. Será mais uma porta de entrada do SUS, intermediária entre as UBS’s e o Regional, que desafogará nosso Hospital e proporcionará maior agilidade ao fluxo de atendimentos da saúde pública de nosso município”, explicou o prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira, que está trabalhando em ritmo acelerado. SECOM/PME





