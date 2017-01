Sesab promove reunião com novos secretários de Saúde

























Aconteceu nesta terça-feira (17) no hotel Jacarandá a primeira reunião de acolhimento de secretários de Saúde da Macrorregião do Extremo Sul da Bahia. O diretor do Núcleo de Saúde, Rodrigo Kuada, explicou que o evento além do acolhimento, serve para repassar informações importantes para auxilio de uma gestão em excelência nos 21 municípios da região, “é um evento que traz não só acolhimento, faremos uma explanação de todas as ações da Sesab e Ministério da Saúde”, comentou o diretor.



























Ainda segundo Kuada, os novos secretários tiveram informações sobre o funcionamento dos programas básicos do setor, como logística dos postos de saúde, demanda dos agentes comunitários e importância dos agentes de endemias, explicações sobre convênios e ainda uma discussão sobre a implantação do consórcio de saúde.



























Para o secretário de Saúde de Itamaraju, Elan de Lozinho, o evento foi importante para estreitar os laços entre os gestores, “hoje nós não construímos saúde de forma individual, mas de uma maneira interligada entre os municípios, um depende do outro e estes eventos servem para que a gente discuta nossas necessidades e possibilidades de novos serviços”, disse.



























O secretário de Saúde de Teixeira de Freitas, José Archângelo Depizzol, disse que na região os problemas são comuns e as soluções também comuns, devem ser encontradas por meio de parcerias, “nós recebemos pacientes de toda microrregião, é necessário que haja essa conversa sobre os problemas para buscarmos soluções, a parceria é muito importante. Dificuldades temos, mas vamos enfrenta-las em conjunto”, destacou.

































