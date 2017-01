9ª Dires confirma casos suspeitos de Febre Amarela em Teixeira e Prado

























O diretor do Núcleo Regional de Saúde que compõe a antiga 9ª e agora também a antiga 8ª Dires, Rodrigo Kuada, confirmou nesta terça-feira, 17 de janeiro, a identificação de casos suspeitos de Febre Amarela nos municípios de Prado e Teixeira de Freias. De acordo com Kuada, em entrevista concedida momentos antes do início do evento de acolhimento de novos gestores de Saúde sediado em Teixeira, os pacientes, um em cada cidade, deram entrada nas unidades com sintomas suspeitos. Em Prado, o paciente já teria recebido alta e teve a suspeita descartada pela Vigilância Epidemiológica. Já em Teixeira, o primeiro exame sorológico também negou a suspeita, porém, o paciente, um trabalhador de uma empresa de celulose, continua internado. Apesar de não apresentar mais sintomas da doença, novos testes sorológicos foram realizados em Salvador e o resultado apontou chikungunya. Kuada também tranquilizou a população e disse que a situação com relação a possíveis surtos está controlada, já que há um empenho das unidades regionais para evitar a transmissão da doença.







