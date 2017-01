População reclama da falta de vacina contra febre amarela em Conquista

























Após o surto de febre amarela em outros estados brasileiros, e apesar de não ter nenhum caso da doença registrado na Bahia, está faltando vacina em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. No centro de saúde Régis Pacheco há filas por causa da busca pela imunização. “Estou indo fazer uma viagem para Europa, e só é liberada essa autorização para viagem com a transferência do cartão nacional para o cartão internacional, com vacina da febre amarela”, conta uma das pessoas que estava na fila. Na quarta-feira (18), restavam apenas 120 doses da vacina, e as fichas já estavam todas preenchidas. De acordo com a coordenadora de imunização, Ana Ferraz, a procura no centro de saúde é grande porque outros postos não oferecem a vacina da febre amarela todos os dias. "Tem unidades que estão disponibilizando duas vezes na semana, ou três vezes. Se a sua unidade não abre todos os dias, procure com calma uma enfermeira da unidade, e procure o dia que a vacinação acontece na sua unidade de saúde, porque senão acontece a superlotação", explicou Ana Ferraz. Na Unidade de Saúde da Família, no bairro da Conveima, a procura também tem sido grande, e os funcionários aguardam a chegada de um novo lote para voltar a vacinar a população. Um morador do local disse que está há 15 dias em busca da vacina, mas ainda não conseguiu encontrar um local para a aplicação. “Estou há 15 dias procurando e não estou encontrando. Estou indo para uma área de risco, e corre o risco de trazer essa doença para Vitória da Conquista”, disse Carlos Nonato. A procura pela vacina aumentou depois que mais de 150 cidades foram afetadas pela febre amarela, só em 2017, e mais de 30 mortes com sintomas da doença foram registradas em todo Brasil. Vitória da Conquista, no entanto, não está em estado de alerta, e a coordenação de imunização informou que novas doses já chegaram ao município.







Fonte: G1

