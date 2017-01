Porto Seguro no combate à Febre Amarela























A Secretária de Saúde, Edna Alves, reuniu-se na última quarta-feira, 19/01, em Teixeira de Freitas, com representantes da SESAB, tendo objetivo de discutir o fortalecimento das propostas e ações para o enfrentamento e controle da febre amarela, doença que tem preocupado as autoridades sanitárias devido surgimento de casos no estado da Bahia. Em Porto Seguro não há registro da doença, conforme nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde e SESAB. "A reunião foi exatamente para fornecer orientações a nossa população sobre a importância da atualização do cartão de vacina, considerando que a doença já tem vacina de rotina disponibilizada pelo SUS", enfatiza a Secretária de Saúde, Edna Alves. Durante o encontro, a Diretora da Vigilância Epidemiológica do estado da Bahia, Maria Aparecida Araújo, esclareceu que não faltarão vacinas nos municípios, principalmente reforçando a necessidade do fortalecimento das ações para o controle do mosquito aedes aegypti, que é um potencial transmissor da Febre Amarela Urbana. Ascom - Secretaria de Saúde





