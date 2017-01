Mobilização Nacional nomeia coordenador da MNAS Nordeste





































Em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) da Prefeitura Municipal de Medeiros Neto, Nova Viçosa e região do Extremo Sul da Bahia, além do perfil de compromisso e competência, a coordenação nacional da MNAS – Mobilização Nacional dos Agentes de Saúde resolve nomear o sanitarista Fabiano Rodrigues da Silva como coordenador da MNAS Nordeste. O sanitarista Fabiano é um profissional de perfil articulador, tem experiência como Secretário de Saúde, situação que possibilitou o fortalecer da luta dos Agentes de Saúde em Medeiros Neto. Ele tem focado na valorização dos servidores da saúde de forma ampla e expressiva. Isto, com ênfase ao seu relacionamento com os ACS e ACE do Extremo Sul da Bahia. É uma grande honra ter esse sanitarista, que vem lutando em favor do Sistema Único de Saúde (SUS) e não tem poupado esforços para articular e disseminar as legislações preconizadas para a categoria de ACS e ACE, inclusive, muito além das fronteiras de seu estado. Tivemos a grata oportunidade (em diversos momentos) de publicar no Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil matérias, relatando grandes feitos e até mesmo premiação de Fabiano. Hoje temos a grata oportunidade, de proferir ao honrado militante, mais essa missão: em ser o nosso representante nos 21 municípios do Sul e Extremos Sul da Bahia, além das demais cidades do estado (ao longo do desenvolvimento de seus trabalhos). Tendo em vista o seu comprometimento como gestor de saúde e agora como parceiro, temos a honra de contar com a sua relevante contribuição como Coordenador da MNAS Nordeste! Não podemos deixar de destacar que não trabalhamos sozinhos, necessitamos da colaboração de todos os interessados no fortalecimento da luta em prol de melhores condições de trabalho. Somente juntos seremos capazes de mudar a decadente realidade nacional da categoria no Brasil. Juntos Somos Mais Fortes!

Bahia Extremo Sul Agentesdesaúde



