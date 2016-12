Quatro presos rendem carcereiro e fogem de delegacia no sul da Bahia

Caso ocorreu no município de Belmonte, neste domingo (25). Informações foram divulgadas pela delegacia da cidade.































Quatro presos escaparam da delegacia de Belmonte, na região sul da Bahia, na início da tarde deste domingo (25). A fuga ocorreu por volta das 12h, quando era distribuído o almoço. Segundo informou a delegacia da cidade, os detentos renderam um carcereiro com uma arma artesanal no momento em que ele passava nas celas para entregar a comida. Os nomes dos fugitivos não foram divulgados. Segundo a polícia, sete presos estavam na delegacia no momento do ocorrido. Somente três presos permanecem na carceragem, que tem capacidade para comportar 28 detentos.



Do G1 BA







