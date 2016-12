Governo da Bahia nomeia novos escrivães Por Luiz Oss/ O Sollo























Por meio de sua conta no Twitter, o governador Rui Costa anunciou que os aprovados no concurso da Polícia Civil do estado da Bahia, realizado no ano de 2013, foram nomeados para exercerem suas funções. Serão ao todo 11 novos escrivães que passarão a compor a corporação. Está prevista para nesta terça-feira (27), a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) que trará os nomes de todos que foram nomeados para os cargos. Além da nomeação dos aprovados neste concurso, o governador já havia, no início do mês, assinado a nomeação de novos profissionais no âmbito da segurança pública, foram no total 35 delegados e 16 escrivães. Enquanto que no mês anterior, o governo estadual nomeou 65 novos peritos para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), além de 411 novos agentes penitenciários só este ano.







Com informações do Correio24horas

Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

Adicionar comentário