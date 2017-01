Apenas 12 deputados americanos assinam carta em apoio a Lula Escrito por Daniel Por Luiz Oss/ O Sollo

























12 deputados americanos do Partido Democrata assinaram uma carta aberta em apoio ao ex-presidente Lula e contra uma suposta arbitrariedade por parte do juiz federal Sérgio Moro, “cujas ações parciais e arbitrárias têm ameaçado seu direito de defesa”. Ainda, de acordo com o documento, os democratas estão “especialmente preocupados com a perseguição do ex-presidente Lula da Silva, que viola as normas de tratados internacionais que garantem o direito da defesa para todos os indivíduos". Embora o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins, em uma rede social, tenha comemorado a iniciativa dos democratas, a carta em si possui um efeito contraproducente, tendo em vista que há 188 democratas na Câmara e apenas o número irrisório de uma dúzia de deputados declararam publicamente apoio a Lula. O que demonstra que o desgaste da imagem do ex-presidente por conta dos avanços da Operação Lava Jato e das delações bombásticas atingiu proporções inimagináveis. Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook

