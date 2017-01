Com hospedagens de até R$ 50 mil, Trancoso é destino de famosos na BA Distrito fica no município de Porto Seguro, região extremo sul do estado. Moradores ainda esperam por visita de Isis Valverde e Leonardo DiCaprio. Com belezas naturais, diversão, e muitos artistas, Trancoso, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, tem sido cada vez mais procurado por turistas e famosos na hora de escolher um destino onde passar o réveillon. No entanto, toda essa badalação pode custar até R$ 50 mil, por sete dias de hospedagem.

O valor é cobrado para quem deseja se hospedar em uma casa-hotel. Diferente das pousadas convencionais, o local não possui balcão na recepção, e chama atenção pela decoração rústica e conforto oferecido pelas casas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Em uma rápida caminhada pelas ruas de Trancoso, é comum encontrar artistas e famosos, inclusive muitos turistas visitam o distrito com objetivo de flagrar os ídolos. Quem já está por lá é o levantador da seleção de vôlei, e campeão olímpico, Bruninho, que vai passar réveillon em Trancoso por indicação de amigos.





















“Ouvi vários amigos dizendo que passaram réveillon, que passaram final de ano aqui, então falei ‘poxa, quero conhecer’. Nesse primeiro momento eu tenho adorado”, comentou o atleta.

Matheus, que costuma vender picolé nas praias do distrito, conta que já viu alguns famosos neste verão, mas espera por nomes ainda mais badalados. "Esse ano a gente já conseguiu ver o Fred, jogador de futebol, ele já está aqui. Mas os mais esperados aqui esse final de ano são Leonardo DiCaprio e a Isis Valverde, que também falou que vai visitar a gente".

A badalação das festas que acontecem nas praias de Trancoso também é uma atração a parte para quem procura pelo destino turístico. Este ano, a Praia dos Coqueiros vai ter quatro dias de festa. Na programação, show com Thiaguinho e DJ’s brasileiros e internacionais.



