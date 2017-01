Turismo: Hotelaria de Prado registra pior índice dos últimos anos

Com 23,66% de reservas nos principais hotéis e pousadas de Prado, o setor registrou uma baixa em relação aos anos anteriores. Segundo dados da APRHOPE (Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras Pousadas e Estabelecimentos Comerciais) 2016 foi o pior ano da história da cidade. A pesquisa foi realizada no dia 5 de janeiro em 12 hospedarias. Segundo Wander Noronha, presidente da APROHOPE, a baixa segue na ocupação para Carnaval 2017, já para a tradicional festa Prado Moto Rock a taxa está na média de 91,5% de reservas.







Fonte: SulBahiaNews Compartilhe isto Compartilhe isto Twitter Myspace Yahoo Googlize this Facebook