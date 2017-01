Teixeira de Freitas receberá voos extras no Carnaval

























A Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Azul Viagens, terão mais de 200 voos extras no Carnaval. A oferta complementar entra em vigor na segunda quinzena de fevereiro e segue até o começo de março, com pico entre os dias 24 e 1°. Ao todo, a aérea abraçará 35 destinos com frequências adicionais no Carnaval. Teixeira de Freitas, São Paulo (Viracopos e Guarulhos), Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Presidente Prudente, Teresina, Recife, Porto Velho, Manaus, Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Cabo Frio, Natal, Porto Seguro, Fernando de Noronha, Campo Grande, Ilhéus, Brasília, São Luís, Belém, Maceió, Porto Alegre, Goiania, Vitória da Conquista, Dourados, Juazeiro do Norte, Petrolina, Santarém, Tres Lagoas, Ipatinga e Montevidéu (Uruguai), receberam voos extras para a tempoarada. A Azul Viagens tem pacotes para diversos destinos, tanto para quem quer curtir as festas quanto para aqueles que buscam sossego. Para conhecer as opções, acesse: www.azulviagens.com.br Nos aeroportos com maior movimento no Carnaval, a Azul terá equipes a mais para suprir toda a demanda esperada. Desta forma, a companhia deslocará Tripulantes (como são chamados todos os colaboradores da Azul) de bases com menor oferta de voos para auxiliar as equipes. Confira, a seguir, os detalhes das operações (horários locais). Em destaque, as novas rotas temporárias:





























































Fonte: SulBahiaNews



