Porto Seguro: Conselho de Turismo realiza sua primeira reunião do ano

























Abrindo oficialmente os trabalhos de 2017, o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo realizou a sua primeira reunião, na tarde de 18/01, no Porto Seguro Eco Resort. O conselho possui 13 membros, sendo quatro da Prefeitura, um da Câmara Municipal e oito da sociedade civil organizada, representantes de entidades ligadas a diversos segmentos do comércio e turismo de Porto Seguro, Arraial d´Ajuda e Trancoso. O encontro foi aberto pelo ex-secretário de Turismo, Paulo César Magalhães, que em seguida passou a coordenação dos trabalhos e a presidência do Conselho ao novo secretário, Richard Alves. “Temos em Porto Seguro uma grande capacidade empreendedora. Somos um destino diferenciado em termos de oferta empresarial e do nosso potencial histórico e natural. Com parceria, diálogo e criatividade vamos avançando para fortalecer cada vez mais o nosso destino.” A pauta do encontro incluiu ainda temas como o papel do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo e sua composição atual, planejamento das ações para 2017, aprovação do calendário de reuniões, filiação de Porto Seguro à Associação Nacional de Turismo (Asenditur) e o projeto “Eu amo minha terra” sobre relacionamento com o turista em Porto Seguro, Arraial d'Ajuda, Trancoso e Caraíva.



Ascom - Prefeitura



